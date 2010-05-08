Мнемотехники

16 уроков
от 20-30 минут на урок
5 недель обучения
Вы сможете запомнить 50-100 незнакомых людей за 20 минут
Вы научитесь легко вспоминать дни рождения всех друзей и близких
Вы будете существенно быстрее запоминать важные факты и повысите эрудицию
При желании вы сможете выучить последовательность из 500 и более цифр
Вы всегда сможете держать в голове важные задачи
Вы научитесь быстро и надолго запоминать более 100 иностранных слов в день
Вы будете удивлять окружающих своими способностями и словарным запасом
Вы научитесь приёмам создания собственных мнемотехник!
1
Создавать свои чертоги разума Также это называется методом Цицерона или римской комнаты, когда для запоминания вы сможете использовать локации для прикрепления новой информации к знакомым местам.
2
Строить ассоциации Вы научитесь делать правильные яркие и разнообразные ассоциации, которые помогут быстро запоминать даже самую абстрактную и скучную информацию.
3
Повторять в правильном режиме Повторение – это основа долговременного запоминания информации. Если выстроить правильный режим повторения, то за 3-7 дней можно выучить материал на очень долгий срок.
4
Кодировать информацию Создавать собственные мнемонические наработки, списки и словари готовых ассоциаций для запоминания имён и чисел, следовательно, запоминать ещё быстрее.
5
А также Придумывать рифмы, структурировать данные, заниматься на онлайн-тренажёрах, изучать лица людей, мысленно путешествовать по знакомым местам, поражать своих друзей и знакомых приобретёнными умениями и навыками.
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Кроме новых применимых на практике знаний, умений и навыков вы получите много полезного.
Диплом
С подписью и печатью ООО 4брэйн.
Конспект
С кратким содержанием курса, полезными ссылками и вашими заметками.
Статистика
Информацию о вашем прогрессе на программе и в отдельных упражнениях.
Средняя оценка от наших пользователей: 8.5/10
Почему вы выбрали программу: Здравствуйте. Программа меня удивила своими ресурсами, я не знала, что есть так много техник для запоминания различной информации, материал подан ёмко, без воды, с примерами. Мне была необходима информация как можно запоминать иностранные слова, поскольку сейчас изучаю английский язык, мне понравилась предложенная техника ассоциаций, буду использовать в дальнейшем.Минусы: Мне бы хотелось иметь возможность скачать таблицу с присвоенными буквами каждой цифре, чтобы иметь ее под рукой на начальном этапе тренировок по запоминанию ряда цифр. Хотя, может, ее и можно где-то скачать, а я пропустила? Во всяком случае при занятиях на телефоне этой возможности нет.Плюсы: Мне понравилось, что все, что мы хотели бы узнать про мнемотехники сохранено в одном курсе, не нужно искать по всему интернету необходимую информацию, к тому же можно узнать различные приемы и техники, кому какие больше понравятся или будет удобнее использовать.
Почему вы выбрали программу: Программа дала много полезной информации по мнемотехникам от общего понимания до частных примеров. Мне очень пригодится в профессиональной деятельности. Да и в жизни, думаю, тоже)Плюсы: Понравился формат, можно заниматься в своем темпе без привязки к какому- либо расписанию. Посоветую друзьям и знакомым.
Почему вы выбрали программу: Мне хотелось более полно получить информацию об использовании мнемотехник .Минусы: Минусов не нашлаПлюсы: Материал изложен доступно. Хороши упражнения для тренировки.
Почему вы выбрали программу: Мне очень хотелось понять и научиться более рационально и продуктивно подойти к процессу запоминания информацииМинусы: Честно говоря, мне было сложно. Я незнакома с мнемотехникой. Приходилось читать по несколько раз теорию. Но это правильно. Как же иначе понять незнакомое.Плюсы: Интересно все. Очень необычные методики и, главное, есть выбор, можно взять на вооружение для себя то, что ближе тебе , понятнее. Я бы посоветовала всем пройти эту программу. Лично я узнала много нового и занимательного для себя.
Узнал много новых способов запоминания, успешно применяю на практике. Прокачал свою слабую сторону запоминания имен и лиц людей. Спасибо огромное за такой интересный курс!!! Буду учить стихи....
Курс очень понравился прошел на одном дыхание. Конечно, нужна практика и практика постоянная. Очень понравился метод Цицерона и БЦК, начал применять и удивляюсь как на самом деле легко запомнить информацию и числа. Полученные навыки пригодятся в повседневной жизни 100%. Обязательно рекомендую к прохождению, мозг заставляет шевелиться.
Очень интересная тема, и полезна везде в быту, в работе, в учёбе. Половину знала и другую только открыла для себя =) буду пользоваться, спасибо авторам.
Почему вы выбрали программу: Оказалось, что хорошая память - это не врожденный талант, а навык, который можно развивать.Минусы: Отличная подборка материалов, но смущает ограничение курса по времени. Я прекрасно понимаю, что это связано с некоторой борьбой с человеческой ленью, но с другой стороны ваши программы требуют практики, иногда долгосрочной, да и появляется желание более глубоко изучить материал, прочесть те книги, которые вы рекомендуете, что требует времени.Плюсы: Очень толковая программа для начинающих учеников, описано все доходчиво, очень много ссылок на полезные статьи и книги для желающих более глубоко копнуть тему. Рекомендую к приобретению.
Отличный курс! Времени на прохождение занимает не много) Главное тренироваться. Год назад проходила интенсивный курс преподавателем мнемотехник. Но остались вопросы. Данный курс закрыл все пробелы). Немного скучноваты практики - как для меня. Спасибо https://4brain.ru/ за проделанную работу.
|1
|Команда 4brain уже больше 5 лет делает онлайн-курсы по логическому мышлению, творчеству, ТРИЗ, устному счету, скорочтению и другим универсальным навыкам (soft skills). За время существования проекта нас посетили более 30 миллионов человек.
|2
|Вся теоретическая информация дополнена практикой, чего часто не хватает традиционному образованию. Обучение на программе сопровождается интерактивными упражнениями, выполняя которые, вы получите не только знания, но и опыт, а также разовьёте умения и навыки.
|3
|Обучение проходит онлайн, что предполагает возможность учиться в любое удобное время, подстраивая график под себя и занимаясь в собственном темпе.
|4
|В конце 2017 года 4brain победил на «GoTech» в номинации «Выбор Google». Про нас пишут популярные СМИ, мы выступаем на различных конференциях и постоянно развиваемся, что освещается на многих известных сайтах:
Курс: Мнемотехники
Цена: 3000 Руб.
Временная скидка: 34%
Итого: 1990 Руб.
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1. Проверьте, выключен ли блокировщик рекламы. Как правило, для этого есть соответствующий пункт меню в браузере или иконка типа . Если блокировка стоит, то отключите ее.
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Для отключения:
Для Firefox выберите в меню пункт "Приватность и Защита" -> "Блокировка содержимого" -> "управление исключениями" и добавьте сайт https://4brain.ru, нажмите "разрешить"
Для Google Chrome кликните на значке щита в адресной строке и выберите пункт "разрешать все"
Для Microsoft Edge / Internet Explorer в меню выберите "настройки" -> "безопасность" -> "расширенные настройки" -> "разрешить сайту выполнять скрипты" и добавьте сайт https://4brain.ru
3. Возможно, страница загрузилась неправильно. Обновите ее принудительно. Для этого вы можете использовать пункт меню или быстрые сочетания клавиш (они могут меняться в зависимости от версии):
Command + Shift + R для Google Chrome / Firefox в Mac OS
Shift + F5 / Control + F5 для Google Chrome / Microsoft Edge / Internet Explorer в Windows OS
Shift + Control + R для Firefox в Windows OS
Shift + значок обновить для Safari в Mac OS
4. Проверьте блокировки и проблемы на вашем роутере или на стороне провайдера. Как правило это можно понять по списку проблем в консоли браузера. Для этого вы можете использовать пункт меню или быстрые сочетания клавиш (они могут меняться в зависимости от версии):
Command + Option + J для Google Chrome в Mac OS
F12 для Google Chrome / Firefox / Microsoft Edge / Internet Explorer в Windows OS
F12 и пункт «включить консоль-панель» для Firefox
Shift + Command + I / Command + Alt + Cдля Safari в Mac OS
Посмотрите на ошибки (как правило выделены красным). Если вы нашли ошибки уровня «failed to load», «connection failed», «refused to load», значит проблема с интернетом.
5. Если вы все проверили, однако проблем выявлено не было, попробуйте зайти с другого браузера.
6. Если это не помогло, напишите в чат тьютору или на me@4brain.ru
Как проходят занятия?
Все занятия на нашем сайте проходят онлайн и предполагают самостоятельное обучение без вмешательства преподавателя (хотя вы всегда можете задать вопрос тьютору через чат). Вам нужно лишь перейти к уроку и выполнять те задачи, которые перед вами поставлены. В связи с этим мы рассчитываем на то, что вы проявите самодисциплину и сможете сами контролировать процесс обучения. Для этого мы стараемся оказывать вам посильную помощь, к примеру, вы можете настроить напоминания по почте в личном кабинете в разделе «Напоминания».
Программа точно принесёт мне результат?
Эта программа - не волшебная таблетка. Многое зависит именно от вас, от вашего желания и усердия. Большинство пользователей показывают прогресс и получают полезные знания и навыки. Мы постарались сделать программу удобной, информативной и ориентированной на практику. Если у вас что-то не получается, и вы чувствуете, что программа не ведёт к результату - напишите на help@4brain.ru и мы постараемся помочь.
Есть ли мобильное приложение?
Для каждой программы сделан адаптивный дизайн для мобильных телефонов и планшетов. Программу можно проходить с мобильного устройства из любого браузера.
Можно ли заморозить обучение на несколько дней или недель?
Да. Обучение можно заморозить (временно приостановить) на срок до двух недель, если вы купили программу НЕ в составе PRO-подписки. Для этого в личном кабинете в разделе "Курсы и программы" нажмите кнопку для заморозки программы на 2 недели, а потом кнопку - для разморозки. Заморозить курс можно только 1 раз за время обучения, а если вы в течение двух недель не разморозите его, то обучение начнётся автоматически. Если у вас возникли вопросы, напишите в чат или на help@4brain.ru.
Почему вы не даёте бесконечный доступ к курсам?
Курсы, предоставляемые в формате подписки на определенный срок - это обычная практика в онлайн-образовании. Так продают курсы Нетология, Курсера и множество площадок. Продавать бесконечную подписку, по нашим оценкам, нужно по цене примерно x2 (в 2 раза дороже), чтобы окупить издержки на хранение данных, поддержку, создание новых упражнений и т.п. Мы бы могли это делать, но есть ещё 1 эффект (который мы выявили): пользователи не проходят бесконечные курсы до конца, а ограниченные во времени - проходят. У нас по некоторым курсам конверсия в последний урок почти 50-60%, это в 5 раз выше, чем у большинства площадок. Мы лучше будем ограничивать срок и потом продлять на 5-7 дней, чем давать бесконечный доступ, который не выгоден ни нам, ни учащимся.
Но если вы всё-таки считаете, что вам нужен доступ более длительный срок, например, на год или навсегда, то вы можете купить PRO-подписку сразу на все программы на данной странице: https://4brain.ru/pro.php.
Когда начинаются занятия и можно ли перенести дату старта курса?
Программа начинается с момента ее оплаты (кроме случаев предзаписи, когда указана конкретная дата начала). Если вам нужно перенести дату начала курса на несколько дней или недель, напишите нам на help@4brain.ru заранее, и мы отложим старт. Всё дело в том, что программа автоматизирована и может быть не привязана к определенной дате старта.
Есть ли у вас гарантия возврата средств?
Да. Если вы прошли не более 7 дней, 2 уроков и вам не понравилось, мы обычно возвращаем средства по запросу на почту help@4brain.ru и соответствующей просьбы. Мы будем признательны, если вы укажете, что конкретно вам не понравилось, чтобы в дальнейшем совершенствовать свои курсы.
Как попасть на программу, если я оплатил?
После оплаты программы вам придёт письмо со всеми данными, ссылками и инструкциями для начала занятий. Если этого не произошло проверьте папку спама или напишите на help@4brain.ru. Также на программу можно попасть с этой страницы: рядом с ценой вместо кнопки «Оплатить» должна появиться кнопка «Перейти на курс». Ещё вы можете настроить напоминания о занятиях (со ссылкой на программу) по email: https://4brain.ru/me/reminders.php. А если вы подключите Телеграм (сделать это можно тут https://4brain.ru/me/options.php), то напоминания можно получать и в виде уведомлений на телефон.
Можно ли купить эту программу в подарок?
Программы 4brain можно приобрести не только на свой аккаунт, но и в подарок близким и друзьям. Для этого выберите на данной странице (https://4brain.ru/programms.php?gift=1) необходимый продукт и оплатите его. После оплаты вы получите на свою почту специальный промо-код и ссылку для активации, которые вы сможете подарить другому человеку.
А моя банковская карта в безопасности при оплате?
Наш сайт подключен к интернет-эквайрингу, и вы можете оплатить подписку банковской картой Visa, Mastercard или МИР, выпущенной в любой стране мира. После выбора вам откроется защищенное окно с платежной страницей процессингового центра, где необходимо ввести данные вашей банковской карты. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure. Если ваш банк поддерживает данную технологию, вы будете перенаправлены на его сервер для дополнительной идентификации. Информацию о правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте в банке, выдавшем вам банковскую карту. Процессинговый центр защищает и обрабатывает данные вашей банковской карты по стандарту безопасности PCI DSS 3.0. Передача информации в платежный шлюз происходит с применением технологии шифрования SSL. Дальнейшая передача информации происходит по закрытым банковским сетям, имеющим наивысший уровень надежности. Процессинговый центр не передает данные вашей карты нам и иным третьим лицам. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure. В случае, если у вас есть вопросы по совершенному платежу, вы можете обратиться в службу поддержки клиентов платежного сервиса по электронной почте. Предоставляемая вами персональная информация (имя, адрес, телефон, email, номер кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные вашей кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере. Мы рекомендуем вам проверить, что ваш браузер достаточно безопасен для проведения платежей онлайн, на специальной странице. Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует процессинговый центр. Все операции с платежными картами происходят в соответствии с требованиями VISA International, MasterCard и других платежных систем. При передаче информации используются специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере процессинговой компании.
Есть ли у вас корпоративные подписки?
Да, любую программу вы можете приобрести для 5 и более сотрудников компании и оплатить со счёта организации. Для этого просто пришлите на me@4brain.ru реквизиты организации, список email-адресов сотрудников, интересную вам программу или курс, удобную дату начала занятий. Мы оперативно подготовим все необходимые документы, чтобы вы смогли оплатить подписки и начать развивать сотрудников своей компании.
Что делать, если не проходит оплата?
Иногда из-за разных причин оплата счетов не проходит. Если у вас возникла ошибка при оплате или деньги ушли, но доступа к подписке или курсу нет, просто напишите на почту help@4brain.ru. Мы обязательно оперативно решим любую проблему.
Могу ли я начать программу сейчас, если новый поток стартует позже?
Да. Однако есть несколько условий. Во-первых, это можно только при старте нового потока, но не на этапе предзаписи на новую программу. Во-вторых, это можно сделать по специальной ссылке, которая действует только для потоковых программ: https://4brain.ru/pay/inv.php?prod=C,50,1.
Что делать, если я не вижу ответа на свой вопрос?
Если вы не нашли свой вопрос или ответ на него, напишите нам на help@4brain.ru.