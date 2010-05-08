Мнемотехники

Как проходят занятия? Все занятия на нашем сайте проходят онлайн и предполагают самостоятельное обучение без вмешательства преподавателя (хотя вы всегда можете задать вопрос тьютору через чат). Вам нужно лишь перейти к уроку и выполнять те задачи, которые перед вами поставлены. В связи с этим мы рассчитываем на то, что вы проявите самодисциплину и сможете сами контролировать процесс обучения. Для этого мы стараемся оказывать вам посильную помощь, к примеру, вы можете настроить напоминания по почте в личном кабинете в разделе «Напоминания».

Программа точно принесёт мне результат? Эта программа - не волшебная таблетка. Многое зависит именно от вас, от вашего желания и усердия. Большинство пользователей показывают прогресс и получают полезные знания и навыки. Мы постарались сделать программу удобной, информативной и ориентированной на практику. Если у вас что-то не получается, и вы чувствуете, что программа не ведёт к результату - напишите на help@4brain.ru и мы постараемся помочь.

Есть ли мобильное приложение? Для каждой программы сделан адаптивный дизайн для мобильных телефонов и планшетов. Программу можно проходить с мобильного устройства из любого браузера.

Можно ли заморозить обучение на несколько дней или недель? Да. Обучение можно заморозить (временно приостановить) на срок до двух недель, если вы купили программу НЕ в составе PRO-подписки. Для этого в личном кабинете в разделе "Курсы и программы" нажмите кнопку для заморозки программы на 2 недели, а потом кнопку - для разморозки. Заморозить курс можно только 1 раз за время обучения, а если вы в течение двух недель не разморозите его, то обучение начнётся автоматически. Если у вас возникли вопросы, напишите в чат или на help@4brain.ru.

Почему вы не даёте бесконечный доступ к курсам? Курсы, предоставляемые в формате подписки на определенный срок - это обычная практика в онлайн-образовании. Так продают курсы Нетология, Курсера и множество площадок. Продавать бесконечную подписку, по нашим оценкам, нужно по цене примерно x2 (в 2 раза дороже), чтобы окупить издержки на хранение данных, поддержку, создание новых упражнений и т.п. Мы бы могли это делать, но есть ещё 1 эффект (который мы выявили): пользователи не проходят бесконечные курсы до конца, а ограниченные во времени - проходят. У нас по некоторым курсам конверсия в последний урок почти 50-60%, это в 5 раз выше, чем у большинства площадок. Мы лучше будем ограничивать срок и потом продлять на 5-7 дней, чем давать бесконечный доступ, который не выгоден ни нам, ни учащимся.

Но если вы всё-таки считаете, что вам нужен доступ более длительный срок, например, на год или навсегда, то вы можете купить PRO-подписку сразу на все программы на данной странице: https://4brain.ru/pro.php.

Когда начинаются занятия и можно ли перенести дату старта курса? Программа начинается с момента ее оплаты (кроме случаев предзаписи, когда указана конкретная дата начала). Если вам нужно перенести дату начала курса на несколько дней или недель, напишите нам на help@4brain.ru заранее, и мы отложим старт. Всё дело в том, что программа автоматизирована и может быть не привязана к определенной дате старта.

Есть ли у вас гарантия возврата средств? Да. Если вы прошли не более 7 дней, 2 уроков и вам не понравилось, мы обычно возвращаем средства по запросу на почту help@4brain.ru и соответствующей просьбы. Мы будем признательны, если вы укажете, что конкретно вам не понравилось, чтобы в дальнейшем совершенствовать свои курсы.

Как попасть на программу, если я оплатил? После оплаты программы вам придёт письмо со всеми данными, ссылками и инструкциями для начала занятий. Если этого не произошло проверьте папку спама или напишите на help@4brain.ru. Также на программу можно попасть с этой страницы: рядом с ценой вместо кнопки «Оплатить» должна появиться кнопка «Перейти на курс». Ещё вы можете настроить напоминания о занятиях (со ссылкой на программу) по email: https://4brain.ru/me/reminders.php. А если вы подключите Телеграм (сделать это можно тут https://4brain.ru/me/options.php), то напоминания можно получать и в виде уведомлений на телефон.

Можно ли купить эту программу в подарок? Программы 4brain можно приобрести не только на свой аккаунт, но и в подарок близким и друзьям. Для этого выберите на данной странице (https://4brain.ru/programms.php?gift=1) необходимый продукт и оплатите его. После оплаты вы получите на свою почту специальный промо-код и ссылку для активации, которые вы сможете подарить другому человеку.

А моя банковская карта в безопасности при оплате? Наш сайт подключен к интернет-эквайрингу, и вы можете оплатить подписку банковской картой Visa, Mastercard или МИР, выпущенной в любой стране мира. После выбора вам откроется защищенное окно с платежной страницей процессингового центра, где необходимо ввести данные вашей банковской карты. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure. Если ваш банк поддерживает данную технологию, вы будете перенаправлены на его сервер для дополнительной идентификации. Информацию о правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте в банке, выдавшем вам банковскую карту. Процессинговый центр защищает и обрабатывает данные вашей банковской карты по стандарту безопасности PCI DSS 3.0. Передача информации в платежный шлюз происходит с применением технологии шифрования SSL. Дальнейшая передача информации происходит по закрытым банковским сетям, имеющим наивысший уровень надежности. Процессинговый центр не передает данные вашей карты нам и иным третьим лицам. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure. В случае, если у вас есть вопросы по совершенному платежу, вы можете обратиться в службу поддержки клиентов платежного сервиса по электронной почте. Предоставляемая вами персональная информация (имя, адрес, телефон, email, номер кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные вашей кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере. Мы рекомендуем вам проверить, что ваш браузер достаточно безопасен для проведения платежей онлайн, на специальной странице. Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует процессинговый центр. Все операции с платежными картами происходят в соответствии с требованиями VISA International, MasterCard и других платежных систем. При передаче информации используются специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере процессинговой компании.

Есть ли у вас корпоративные подписки? Да, любую программу вы можете приобрести для 5 и более сотрудников компании и оплатить со счёта организации. Для этого просто пришлите на me@4brain.ru реквизиты организации, список email-адресов сотрудников, интересную вам программу или курс, удобную дату начала занятий. Мы оперативно подготовим все необходимые документы, чтобы вы смогли оплатить подписки и начать развивать сотрудников своей компании.

Что делать, если не проходит оплата? Иногда из-за разных причин оплата счетов не проходит. Если у вас возникла ошибка при оплате или деньги ушли, но доступа к подписке или курсу нет, просто напишите на почту help@4brain.ru. Мы обязательно оперативно решим любую проблему.

Могу ли я начать программу сейчас, если новый поток стартует позже? Да. Однако есть несколько условий. Во-первых, это можно только при старте нового потока, но не на этапе предзаписи на новую программу. Во-вторых, это можно сделать по специальной ссылке, которая действует только для потоковых программ: https://4brain.ru/pay/inv.php?prod=C,50,1.